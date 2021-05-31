Активистку Дарью Полюдову приговорили к 6 годам колонии по делу об экстремизме и оправдании терроризма

В Москве 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 6 годам колонии активистку Дарью Полюдову, признав ее виновной в оправдании терроризма. Кроме того, ей запретили работать в СМИ и организовывать массовые мероприятия на протяжении 4 лет. Также суд запретил ей 4 года публиковать информацию в интернете, передает «Медиазона». Полюдову признали виновной в оправдании терроризма в интернете, а также в публичных призывах к экстремизму.

Дело против Полюдовой завели после ее поста во «Вконтакте», в котором она якобы оправдывала действия Шамиля Басаева и Аслана Масхадова. Еще одно дело по другой части той же статьи возбудили из-за высказываний о Евгении Манюрове, который открыл стрельбу у зданий ФСБ на Лубянке в Москве в 2019 году. В феврале прокуратура удовлетворила ходатайство о прекращении второго дела.