ОЭСР: Россия может выйти из кризиса одной из первых в G20

Согласно списку, составленному ОЭСР и включенному в новый выпуск обзора Economic Outlook, первым уже восстановился Китай. Его ВВП достиг допандемийного уровня еще во втором квартале 2020 года, когда в большинстве стран был введен карантин. Также в 2020 году выйти из кризиса смогла Турция.
Россия попала в топ-5 списка, эксперты спрогнозировали восстановление экономики после второго квартала 2021 года. Такой же срок возвращения ВВП к уровню конца 2020-начала 2021 года предполагается для Южной Кореи и США. Япония может вернуться к докризисным показателям после третьего квартала текущего года, а Германия, Индия и Индонезия — после четвертого. В Европе лучшие показатели, помимо Германии, у Италии и Великобритании.
Самым медленным в G20 восстановление экономики может оказаться у Аргентины, эксперты прогнозируют, что там это произойдет не раньше середины 2026 года. Также в конце списка оказались Саудовская Аравия и Южная Африка. В отчете говорится, что мир будет восстанавливаться неравномерно из-за разных темпов вакцинации, мер господдержки и работы здравоохранения. При этом ОЭСР улучшила прогноз роста мирового ВВП в 2021 году до 5,8%, на 2 п. п. Отмечается, что по доходности мировая экономика уже находится на допандемийном уровне, но в конце 2022 года этот показатель может оказаться на $3 трлн меньше, чем был бы без кризиса.