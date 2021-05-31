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Двух россиян обвинили в отмывании денег в Бельгии

31.05.2021

В Бельгии двух россиян обвинили в отмывании средств, у них конфисковано €400 тысяч, похищенных у фонда Hermitage Capital. 

По данным EUObserver, обвинение предъявлено Сергею Медведеву и Ирине Теркиной еще в 2020 году, но ранее об этом не сообщалось. Деньги были получены от продажи квартиры в Бельгии, при этом издание отмечает, что сумма была частью €4 млн, украденных у фонда Hermitage Capital. В Бельгии сумму якобы «отмыли сообщники российских чиновников и мафиози».
27 мая в Латвии была конфискована квартира, купленная на деньги фонда. Ее стоимость составила €230 тысяч.

С российскими активами фонд Hermitage Capital не работает с 2006 года, до этого он активно инвестировал в крупные компании и выступал в защиту прав миноритариев, а также обвинял «Газпром» в махинациях и требовал отставки главы «Сбербанка». В 2007 году юристы фонда выявили съему хищения из бюджета 5,4 млрд рублей, в которой использовались три компании, ранее принадлежавшие фонду. В расследовании участвовал юрист Сергей Магнитский, которого впоследствии отправили под арест якобы за помощь фонду в уклонении от налогов.  В 2009 году юрист скончался в СИЗО.

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