Прокуратура запросила семь лет колонии для Дарьи Полюдовой по делу о призывах к терроризму

Гособвинение просит суд приговорить активистку «Левого сопротивления» Дарью Полюдову к семи годам колонии общего режима. Она обвиняется в публичных призывах к терроризму.

Как пишет Telegram-канал «Сетевые свободы» со ссылкой на адвоката Полюдовой Леонида Соловьева, также прокуратура просит на четыре года запретить девушке публиковать что-либо в интернете. Активистка проходит по делу, заведенному после ее поста во «Вконтакте», в котором она якобы оправдывала действия Шамиля Басаева и Аслана Масхадова. Еще одно дело по другой части той же статьи на нее завели из-за высказываний о Евгении Манюрове, который открыл стрельбу у зданий ФСБ на Лубянке в Москве в 2019 году. В феврале прокуратура удовлетворила ходатайство о прекращении второго дела. Впоследствии суд отказался выпускать Полюдову из-под стражи, несмотря на то, что предельный срок ареста по оставшейся статье не должен превышать 12 месяцев.