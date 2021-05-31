Металлургов пригласили к министру на разговор о ценах

Владельцев крупнейших металлургических компаний пригласили на совещание к министру промышленности Денису Мантурову – речь пойдет о росте цен на металл для госпроектов. Как пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к этим компаниям, совещание состоится 1 июня. К Мантурову обещали прийти совладелец Evraz Александр Абрамов, гендиректор «Металлоинвеста» Назим Эфендиев, акционер и гендиректор холдинга USM Иван Стрешинский и владелец «Северстали» Алексей Мордашов.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов раскритиковал металлургов, заявив, что они «нахлобучили» государство на 100 млрд руб., в разы увеличив доходы, в том числе за счет роста цен на внутреннем рынке. Деньги должны вернуться в бюджет, считает он. Акции металлургических компаний упали в начале торгов, но к 13:00 мск почти отыграли потери. Промышленники заявили , что с начала года удвоили налоговые выплаты, а их затраты на инвестиции стали рекордными за 20 лет. Владелец Новолипецкого металлургического комбината и президент ассоциации «Русская Сталь» Владимир Лисин в призвал Белоусова «не чинить то, что работает».