Обвиняемого в изнасиловании экс-полицейского освободили из СИЗО

Суд в Татарстане выпустил из СИЗО под подписку о невыезде бывшего инспектора ГИБДД Радика Бадретдинова, обвиняемого в изнасиловании 16–летней девушки. Как пишет «Новая газета» со ссылкой на правозащитников, срок ареста бывшего полицейского должен был истечь 1 июня, однако Верховный суд Татарстана сократил его до 30 мая. В указанный период заседаний по делу не было, и администрация СИЗО выпустила его из-за отсутствия оснований для дальнейшего содержания под стражей.

Сегодня прокурор ходатайствовал о повторном аресте и продлении срока содержания подозреваемого в СИЗО, однако суд не нашел для этого оснований.

По версии следствия, в феврале 2020 года Бадретдинов познакомился с 16–летней девушкой в социальной сети и на первой встрече изнасиловал ее в автомобиле. Когда о произошедшем стало известно, Бадретдинова задержали, но ему удалось сбежать. Вновь его задержали только в июле 2020 года. Ему предъявили обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. После служебной проверки его уволили.