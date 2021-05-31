В команде Навального назвали взломщика базы сторонников политика

Во взломе базы сторонников Алексея Навального соратники политика обвинили бывшего сотрудника признанного иноагентом ФБК* Федора Горожанко. В фонде он ранее занимался рассылками, то есть имел доступ к секретному API-ключу, говорится в расследовании.

Сам Горожанок отрицает свою причастность к утечке электронных адресов людей, зарегистрировавшихся на портале «Свободу Навальному!», который был открыт перед всероссийской акцией протеста.

* ФБК — организация внесена в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.