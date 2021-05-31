СМИ: американское АНБ прослушивало телефон Меркель с разрешения датской разведки

По данным СМИ, об этом говорится во внутреннем отчете FE под названием «Операция Дунхаммер», проведенном втайне от АНБ и подготовленном для отчета в 2015 году. Исследования охватили период 2012 -2014 гг. По словам журналистов DR, они поговорили с девятью различными источниками, каждый из которых имел доступ к этой информации, и все подтвердили данные независимо друг от друга.
Сообщается, что АНБ перехватывало всю информацию, от SMS-сообщений до телефонных звонков, которая передавалась по датским коммуникационным кабелям. Слежка велась в отношении норвежских, шведских, немецких и французских политиков и официальных лиц. В частности, под нее также подпали экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и кандидат в канцлеры Германии от партии СДПГ Пер Штайнбрюк. В федеральном правительстве Германии журналистам сказали, что Ангела Меркель знает о расследовании. По информации СМИ, АНБ получала массив данных, и использовала номера телефонов для поиска данных об определенных людях.
Осенью 2020 года АНБ признали виновной в массовой слежке за гражданами США. Речь шла о программе мониторинга телефонных звонков и электронных писем, о которой ранее рассказал экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден. Калифорнийский суд признал софт незаконным.