Суд вновь отклонил жалобу на задержание Софьи Сапеги

Минский городской суд вслед за районной инстанцией отклонил жалобу на задержание гражданки России Софьи Сапеги. «Суд отказал в удовлетворении жалобы. Заседание закрытое, поэтому без комментариев. Защита будет добиваться судебной проверки законности задержания», — сказал «МБХ медиа» адвокат Александр Филанович.

28 мая суд Партизанского района Минска также признал задержание россиянки законным.

Сапега была задержана, а затем арестована, вместе с экс-главредом NEXTA Романом Протасевичем. Оба летели на самолете компании Ryanair, который 23 мая совершил принудительную посадку в аэропорту Минска. 31 мая ей должны предъявить обвинение. По данным СМИ, она проходит подозреваемой еще по уголовным делам об организации протестов в Белоруссии.

