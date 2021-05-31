Владелец НЛМК Лисин — вице-премьеру Белоусову: «Не чини то, что работает»

Владелец Новолипецкого металлургического комбината и президент ассоциации «Русская Сталь» Владимир Лисин в ответ на слова первого вице-премьера Андрея Белоусова, предложившего металлургам вернуть в бюджет сверхприбыли, призвал чиновника «не чинить то, что работает».«В этом коротком сообщении сразу выразилось многое. Неизгладимый синдром Госплана — болезнь «красных глаз», — цитирует Лисина РБК. — Вот, точно — чтобы не видеть двойной рост налоговых отчислений отрасли, конкурирующей на глобальном рынке. Не видеть, что сумма налогов в федеральный и региональные бюджеты уже превышает величину «притязаний». Игнорировать значительный рост инвестиций в отрасли. Не считать важным, что только у металлургов несколько миллионов владельцев акций — физические лица, которые не получат рассчитываемые дивиденды...И при этом не замечать, что планирование и расчеты бюджетных строек на год отстают от начала строительства и изменившихся цен. Здесь уместно старое выражение: «Не чини то, что работает».
Ранее Андрей Белоусов заявил, что металлургические компании получали сверхдоходы в том числе за счет повышения цен в период пандемии, и теперь им нужно будет вернуть эти деньги в бюджет в виде налогов: «Металлурги нас — извините за это слово — нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб.». После этого стоимость акций металлургических компаний на бирже упала на 1-6%.
В Ассоциации предприятий черной металлургии «Русская сталь» сообщили, что из-за роста цен и спроса на металл в первой половине 2021 года российский бюджет получит вдвое больше налогов от отрасли, свыше 200 млрд руб. Также в этом году планируется увеличить инвестиции до 300 млрд руб., отдавая приоритет экологическим проектам.