СК начал проверку по делу полицейского, пнувшего женщину на митинге в Петербурге

О начале проверки сообщила «Команда 29», которая представляет интересы потерпевшей, жительницы Ленобласти Маргариты Юдиной. По их данным, следователь опросил очевидцев, получил записи с камер видеонаблюдения, а также провел медэкспертизу, которая подтвердила нанесение вреда здоровью женщины. В ближайшее время он проведет опрос Маргариты Юдиной.
Инцидент произошел на акции протеста 23 января в Петербурге. Юдина вышла навстречу полицейским, которые вели задержанного, и спросила, за что его остановили. Один из полицейских пнул ее в живот, женщина упала и получила черепно-мозговую травму. Когда она лежала в больнице, в палату пришел сотрудник полиции с цветами и извинениями, он представился Николаем и заявил, что не разобрался, так как у него «запотело забрало».
Тем не менее, в МВД несколько месяцев заявляли, что не могут установить личность этого сотрудника полиции. В публикации «Команды 29» говорится, что «полиция отказывается сотрудничать со следствием, препятствует ходу производства доследственной проверки и не сообщает, кто же этот человек».