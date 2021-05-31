Металлурги ответили властям на заявления о сверхприбыли и новых налогах

Российские металлурги ответили вице-премьеру Андрею Белоусову на заявление о том, что в 2020 году они получили сверхприбыль и должны вернуть эти деньги в бюджет. Компании заявили, что с начала года удвоили налоговые выплаты, а их затраты на инвестиции стали рекордными за 20 лет.

Так, в сообщении Ассоциации предприятий черной металлургии «Русская сталь» говорится, что из-за роста цен и спроса на металл в первой половине 2021 года российский бюджет получит вдвое больше налогов от отрасли, свыше 200 мррд рублей. Также в этом году планируется увеличить инвестиции до 300 млрд рублей, отдавая приоритет экологическим проектам.

В документе отмечается, что с начала года показатели производства в металлургической отрасли увеличились на 5% до 38 млн тонн по сравнению с таким же периодом 2019 года. «Коммерсантъ» пишет, что это заявление можно считать заочным ответом правительству.

В апреле Минпромторг заявил, что будет следить за распределением дополнительных дивидендов. ЦБ прогнозировал, что по итогам года объем дивидендов в металлургии и горнодобывающей отрасли может увеличиться на 500 млрд рублей. 12 мая премьер-министр Михаил Мишустин на отчете правительства в Госдуме заявил, что компании ТЭК, металлурги и банки являются лидерами по выводу капитала из страны, а после этого допустил ввод новых налогов для бизнеса. В интервью РБК, опубликованном 31 мая, вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что металлурги «нахлобучили бюджет в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей по году». Он сказал, что в 2020 году компании отрасли подняли цены на внутреннем рынке и получили сверхприбыль, поэтому теперь должны вернуть ее в бюджет в виде налога. После этого заявления стоимость акций металлургических компаний на бирже упала на 1-6%.

С конца апреля, пишет Forbes, в правительстве обсуждают механизм изъятия части доходов металлургической отрасли для сдерживания внутренних цен на металл. В частности, планируется стимулировать производителей заключать прямые договоры с потребителями в России с фиксацией цен. Предлагалось создать механизм товарных интервенций по аналогии с зерновым сектором, ввести вывозные пошлины на все черные металлы до конца года, увеличить железнодорожные тарифы на экспорт металлов, продолжить повышать НДПИ для горнодобывающих компаний, отменить возврат входящего НДС при экспорте и увеличить ставки налога на прибыль.