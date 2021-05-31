В ЦАР погибли трое российских наемников

Трое россиян и двое местных полицейских погибли, подорвавшись на взрывном устройстве в Центрально-Африканской Республике. Как отмечает агентство AFP, речь идет о бойцах одной из частных военных компаний. По словам источников в ООН, атака произошла 27 мая, были также ранены пять военнослужащих центральноафриканских вооруженных сил, пишет DW.

Ранее, 31 марта, рабочая группа ООН по вопросу об использовании наемников впервые официально выразила обеспокоенность в связи с широким использованием властями ЦАР частных военных компаний. В сообщении упоминались три российские организации: ЧВК Вагнера, компания Sewa Security Services, считающаяся филиалом ЧВК Вагнера в республике, а также Lobaye Invest SARLU (формально это горнодобывающая компания, основанная в ЦАР в 2017 году).