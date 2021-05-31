СК проводит обыски в доме экс-мэра Владивостока

Как сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники, причиной обыска стало уголовное дело о получении взятки, которое завели на сотрудника муниципального бюджетного учреждения Владивостока «Некрополь». Гуменюк проходит в деле свидетелем. По версии следствия, обвиняемый более чем за 4 млн рублей выдал двум людям незаконные разрешения на установку опалубок и захоронение урн с прахом на кладбище «Морское».
Гуменюк стал и.о. главы Владивостока в конце 2018 года, в марте 2019-го гордума избрала его на этот пост официально. В середине мая 2021 года полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в беседе с губернатором Приморья Олегом Кожемяко заявил, что Гуменюк должен досрочно сложить полномочия. Кожемяко сказал ему, что жители недовольны работой мэра. После этого Олег Гуменюк сообщил в соцсетях, что уходит в отставку. С 20 мая обязанности мэра исполняет бывший вице-губернатор края Константин Шестаков.