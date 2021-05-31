Портал Newsru.com объявил о закрытии

Информационный портал Newsru.com закрывается после 21 года работы.

«Мы перестаем работать по экономическим причинам, но вызваны они именно политической ситуацией в нашей стране. После 2014 года стало понятно, что коренным образом меняется не только география и внешняя политика, но и внутренняя экономика, — говорится в сообщении редакции. — Наша картина дня стала так отличаться от картинки, которую предпочитают государственные ресурсы, что сотрудничать с нами после событий 2014 года крупные рекламодатели перестали, а остальные начали особенно опасаться уже в этом году <…> Все больше уважаемых людей и источников правдивой информации мы вынуждены были маркировать как иноагентов и экстремистов».

Ситуация, сложившаяся в экономике и в правовом поле, делает качественную работу Newsru.com более невозможной, констатировали журналисты.

Newsru.com изначально работал в качестве сайта телеканала НТВ. Портал был запущен при участии журналиста и медиаменеджера Антона Носика, напоминает РБК. В 2001 году, после начала конфликта вокруг НТВ, связанного с противостоянием Бориса Березовского и Владимира Гусинского, дистанцировался от телеканала и начал работать в качестве самостоятельного издания.

