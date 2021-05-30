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Гражданам Израиля запретили ездить в Россию из-за ситуации с COVID-19

30.05.2021

Израиль включил Россию в список стран, въезд в которые его гражданам запрещен из-за ситуации с коронавирусом. Также в перечень попала Аргентина.

На сайте Минздрава Израиля говорится, что в этих государствах высок риск заразиться COVID-19. Ограничение начинает действовать с 31 мая. Всего в списке девять государств: помимо России и Аргентины там числятся Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Мексика, Индия и Турция. Получить разрешение на поездку в эти страны граждане Израиля могут только по решению специальной комиссии, а те, кто возвращается из них, должны пройти обязательный карантин.

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