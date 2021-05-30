Премьер-министр Литвы призвала ввести санкции против участников строительства БелАЭС

Евросоюз должен ввести санкции против компаний, которые принимали участие в строительстве БелАЭС, считает премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Ее слова приводит Financial Times.

По мнению Шимоните, Евросоюз должен изучить «все виды санкций» против властей Белоруссии, в том числе ограничения в отношении разных секторов экономики и ограничение доступа к финансовым рынкам. Среди прочего, премьер-министр Литвы назвала возможными адресатами санкций компании-строители белорусской атомной станции.

Шимоните также назвала принудительную посадку самолета Ryanair в Минске примером «полного подавления всех свобод, которыми дорожат страны Евросоюза». Кроме того, она прокомментировала решение Вашингтона не вводить санкции против оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG, заявив, что страны не должны «закрывать глаза на неприятные вещи» из-за экономических интересов.

Первый из двух блоков станции планируется запустить в июне 2021 года. Работы на БелАЭС ведут по типовому российскому проекту. Генподрядчиком строительства выступает компания «Атомстройэкспорт», входящая в «Росатом». Генеральным проектировщиком был нижегородский «Атомэнергопроект» (НИАЭП), реактор и парогенераторы изготовил «Атоммаш» из Волгодонска, а турбину — компания «Силовые машины».