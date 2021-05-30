ЕС предложил США объединиться в противодействии России

Евросоюз предложил США объединить усилия для противодействия России. Об этом говорится в проекте совместного заявления саммита Евросоюз-США, который цитирует «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

В документе говорится, что стороны едины «в нашем принципиальном подходе к России» и будут реагировать «на ее повторяющуюся модель негативного поведения и злонамеренной деятельности». Проект предлагает ЕС и США тесно проводить консультации и сотрудничать «по всему спектру общих проблем и возможностей в рамках наших соответствующих аналогичных многогранных подходов к Китаю».

Также в документе отмечается возможность с помощью саммита «подтвердить твердую приверженность порядку, основанному на международных правилах» и о способах преодоления торговых споров, возникших во время президентского срока Дональда Трампа, в частности в сфере тарифной политики.

Саммит ЕС-США начнется в Брюсселе 15 июня. После него в Женеве состоится встреча президентов США и России.