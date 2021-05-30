«Би-би-си»: В Минске арестован еще один россиянин

В СИЗО КГБ Минска поместили еще одного арестованного россиянина. Как пишет «Би-би-си», 20-летний Егор Дудников озвучивал видеоролики для белорусской оппозиции.

Задержанного обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Его адвокат Антон Гашинский вступил в дело еще 14 мая, но до сих пор не может встретиться с подзащитным. По данным правозащитного центра «Весна», Егора Дудникова задержали 5 мая на съемной квартире. В Минск из России приехала мать арестованного, она рассказала, что Егор Дудников не участвовал в протестах, переехал в Минск к девушке и подрабатывал там озвучкой мультфильмов и рекламы.

Адвокат Антон Гашинский рассказал, что Дудников дал признательные показания на видео. При этом неизвестно, какие именно ролики он озвучивал.

«Это то же самое, что посадить в тюрьму таксиста за то, что он подвез оппозиционера. Он чисто технический работник», — сказал защитник. По его словам, с момента вступления в дело адвокату не дали встретиться ни с подзащитным, ни со следователем, а разрешение на посещение СИЗО КГБ в Минске он получал неделю.

В этом же СИЗО сейчас находится россиянка Софья Сапега, которую арестовали после принудительной посадки самолета Ryanair вместе с экс-главредом NEXTA Романом Протасевичем. Ей вменяют участие в организации протестов и администрирование Telegram-канала, публикующего личные данные белорусских силовиков. В СИЗО КГБ перевели и Протасевича.