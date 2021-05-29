США вводят санкции против Белоруссии и приостанавливают с ней авиасообщение

США возобновляют санкции против девяти госпредприятий Белоруссии после принудительной посадки самолета Ryanair, на борту которого находился журналист Роман Протасевич. Вашингтон также заявил о приостановке соглашения о воздушном сообщении между США и Белоруссией. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила и о планах по разработке индивидуальных санкций в отношении представителей белорусских властей.

«Принудительное перенаправление Беларусью коммерческого рейса Ryanair под ложным предлогом и последующий арест Романа Протасевича, являются прямым нарушением международных норм. Эти события произошли на фоне нарастающей волны репрессий со стороны режима Лукашенко против стремлений народа Беларуси к демократии и правам человека», — говорится в заявлении Белого дома.

Санкции в отношении девяти предприятий будут возобновлены 3 июня. Ранее эти компании «получили льготы на основании серии генеральных лицензий министерства финансов». В результате гражданам и юрлицам из США будет запрещено совершать сделки с этими организациями и их собственностью.