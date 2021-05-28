ФСБ сообщила о задержании еще 14 сторонников украинской экстремистской группировки

ФСБ сообщила о задержании 14 последователей экстремистской группировки М.К.У. Источники СМИ говорят, что речь идет о несовершеннолетних.

«Интерфакс» со ссылкой на ФСБ пишет, что у задержанных изъяли оружие и инструкции по производству взрывчатки. В релизе говорится, что спецслужбы пресекли деятельность «координируемой с территории Украины молодежной радикальной группы сторонников идеологий массовых убийств (М.К.У.)». Возбуждено уголовное дело по статье о создании экстремистского сообщества и участии в нем. Дома у задержанных при обысках нашли «значительное количество пропагандистских материалов экстремистского характера» и «переписку с идеологом группы из Украины о подготовке насильственных акций».

Ранее Baza со ссылкой на свои источники сообщила, что речь идет о 14 школьниках ультраправых взглядов из Саратовской области, которые в декабре 2020 года создали сообщество «Правая гвардия» или «Объединение славян Саратовской области» и планировали нападения на представителей ЛГБТ, атеистов и лиц различных национальностей.

29 апреля ФСБ сообщилао задержании 16 сторонников «М.К.У.» в девяти российских городах. Говорилось, что они причастны к совершению преступлений, отчеты о которых направляли руководству организации. 19 марта были задержаны еще 14 сторонников организации в Ярославле и Геленджике. Они рассказали, что группа была организована в 2019 году в Украине.