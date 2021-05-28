Адвокату удалось посетить россиянку Софью Сапегу в СИЗО Минска

Защитник девушки сообщил, что она выглядит здоровой, физическое насилие, по ее словам, к ней не применялось. Также Филанович рассказал, что подал жалобу на постановление суда, который отказал удовлетворить предыдущую жалобу на задержание россиянки. Суд должен рассмотреть заявление в течение трех дней.
Также «Би-би-си» со ссылкой на собственный источник заявляет, что девушку задержали без официального постановления. Она проходит подозреваемой по делу о разжигании социальной вражды, по которому ее арестовали на два месяца. Издание пишет, что протокол и постановление о задержании не оформлялись, хотя Сапегу поместили в изолятор сразу после прилета 23 мая и держали там два дня. В суде документов о задержании Софьи также не было, и адвоката с ними не знакомили. Источник агентства рассказывает, что 25 мая девушку из изолятора под конвоем перевезли в офис Главного следственного управления СК Белоруссии и там избрали ей меру пресечения в виде ареста в статусе подозреваемой по уголовному делу. В материалах дела также нет никаких постановлений о задержании Софьи.
«Это означает, что Софья по доброй воле могла сойти с рейса в Минске, добровольно поехала с сотрудниками правоохранительных органов и добровольно находилась в ИВС на Окрестина. Такая версия сомнительна», — сказал в разговоре с изданием минский адвокат Антон Гашинский.
31 мая девушке должны предъявить обвинение. По данным СМИ, она проходит подозреваемой еще по двум уголовным делам об организации протестов в Белоруссии.