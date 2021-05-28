Заморожено членство Белтелерадиокомпании в Европейском вещательном союзе

Европейский вещательный союз заморозил членство Белтелерадиокомпании в организации. Решение вступит в силу через две недели.

Как сообщила пресс-служба союза, в течение этого срока Белорусское телевидение может прислать официальный ответ. Причиной приостановки членства в сообщении назвали обеспокоенность ситуацией с нарушением прав журналистов. Также Европейский вещательный союз упомянул интервью, «записанные явно под принуждением» и распространенные в госСМИ республики.

Ранее Европейский вещательный союз осудил задержание экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. До этого несколько журналистов получили срок за освещение акций протеста в республике, кроме того, прошли обыски в редакции независимого издания TYT.by и у его сотрудников. В апреле власти республики не продлили лицензию телеканалу Euronews.