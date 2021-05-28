Евросоюз даст Белоруссии €3 млрд на демократические перемены

Белоруссия получит от Евросоюза €3 млрд в обмен на демократические реформы. Об этом говорится в экономическом плане ЕС, принятом Еврокомиссией.

Как сообщается в Telegram-канале Светланы Тихановской, план начнут реализовывать «с наступлением демократических изменений» в республике.

«Заявленный объем финансирования становится первым публично объявленным взносом международного сообщества в построение Новой Беларуси. На начальном этапе и в последующем ожидается участие международных финансовых институтов (прежде всего, МВФ, Всемирный банк, Международная финансовая корпорация), а также правительств стран Запада», — говорится в сообщении.

Реформы должны создать условия для экономического роста в стране и создания рабочих мест. В плане прописаны инвестиционный пакет на €3 млрд, невозвратные гранты в размере $500 млн, а также проведение инвестфорума Белоруссия-ЕС, куда пригласят европейских инвесторов, и встречи доноров высокого уровня ЕС для выделения грантов. Средства планируется направлять на развитие экономики и частного бизнеса, независимость судов, образование, здравоохранение и соцзащиту, а также на развитие прозрачного госуправления «при участии гражданского общества и под контролем свободных медиа».

В частности, на восстановление экономики планируется направлять до €1,5 млрд. На инфраструктуру, экологическую и цифровую трансформацию в республике ЕС планирует направить не менее €100 млн в виде грантов для привлечения до €1 млрд государственных и частных инвестиций. Также в плане — реформировать госбанки, усилить защиту частной собственности, провести судебную реформу и реформу высшего образования в рамках Болонского процесса. В долгосрочной перспективе подразумевается заключение нового соглашения между ЕС и Белоруссией.

Полный объем финансовой помощи в случае демократических реформ в Белоруссии с учетом разработанного плана, стабпрограммы МВФ, помощи от Всемирного банка и других учреждений может составить $10 млрд в первые три года. РБК отмечает, что в финансовой поддержке примут участие также Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Ранее сумму помощи Белоруссии в случае ее демократизации озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, инвестиционный пакет будет заморожен до наступления перемен в республике. План помощи решили подготовить в октябре 2020 года после того, как Брюссель признал нелегитимными выборы президента в республике.

После выборов Минск под управлением Александра Лукашенко минимум дважды получил финансовую помощь от России. В сентябре Москва одобрила Белоруссии кредит на $1,5 млрд, а в феврале разрешила Лукашенко использовать нецелевым образом остатки займа, выданного в 2011 году на строительство АЭС, это $5,5 млрд.