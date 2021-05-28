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Российская «Википедия» может получить статус иностранного агента

28.05.2021

Российская «Википедия» может стать иноагентом, если откроет филиал в России. Так считает исполнительный директор «Викимедиа РУ», управляющей российской версией портала, Станислав Козловский.

По его словам, которые передает «Интерфакс», открытие официального представительства по закону может привести организацию к получению статуса иностранного агента, и в таком случае на нее будут накладываться ограничения, введенные для фигурантов этого списка. Козловский сказал об этом в ходе обсуждения законопроекта об обязательном открытии в России представительств крупных IT-компаний в Госдуме. Выступая перед членам комитета ГД по информполитике, он отметил, что интернет-энциклопедия является некоммерческой организацией, ее статьи пишут пользователи и они же являются владельцами публикаций и перечисляют пожертвования порталу. 

Соавтор законопроекта Александр Хинштейн отметил, что иноагентом может стать НКО, которая ведет политическую деятельность. «То, что я сейчас с вами разговариваю, по вашему закону — политическая деятельность», — ответил на это Козловский.

Еще один участник заседания, вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов, сказал, что в случае открытия отделения в России «Википедии», которая существует на пожертвования, придется открыть и содержать филиал, что повлечет за собой финансовые трудности. Хинштейн обещал продумать вопрос о том, как «минимизировать сложности» конкретно этого ресурса и заявил, что «какой-то механизм обратной связи с «Википедией» все равно должен быть, сегодня же его нет». Также он добавил, что интернет-энциклопедия стала «полем определенных баталий» и в ее статьи вносятся правки, которые используются «в политических целях».

Законопроект, о котором идет речь, также называют «законом о приземлении». По нему, крупные IT-компании с аудиторией в России от 500 тыс. человек в сутки должны открывать здесь свои представительства. Под норму могут попасть Google, соцсети Facebook, Instagram, TikTok и Twitter, видеохостинги YouTube и Twitch, а также почтовые сервисы и мессенджеры. Попадание в список грозит крупным торговым площадкам и «Википедии». Законопроект планируют принять до конца осенней сессии в Госдуме.

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