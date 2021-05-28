Лукашенко хочет договориться с Путиным о возобновлении авиасообщения

«Если мы закрыты, это не будет способствовать уменьшению заболеваемости. То, что самолет будет летать или не летать — от этого ничего не изменится», — заявил президент Белоруссии. Как передает «Интерфакс», ситуацию с коронавирусом он назвал «более-менее нормальной» и сказал, что эпидемиологическая ситуация в России и в Белоруссии «примерно одинаковая».
Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко призвал Москву восстановить полноценное авиасообщение и открыть новые направления для «Белавиа», в частности, Сочи и Краснодар. Рейсы между странами были прерваны из-за пандемии коронавируса, сообщение начали восстанавливать с сентября 2020 года.
Ранее «Белавиа» потеряла возможность летать в Евросоюз. После принудительной посадки в аэропорту Минска самолета Ryanair и задержания Романа Протасевича и Софии Сапеги лидеры европейских стран призвали перевозчиков облетать территорию Белоруссии, некоторые страны полностью прекратили авиасообщение с Минском, а национального перевозчика республики перестали пускать в ЕС.