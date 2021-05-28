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Лукашенко хочет договориться с Путиным о возобновлении авиасообщения

28.05.2021

Александр Лукашенко планирует поднять тему возобновления авиасообщения между Белоруссией и Россией на встрече с Владимиром Путиным. Она пройдет сегодня в Сочи. 

«Если мы закрыты, это не будет способствовать уменьшению заболеваемости. То, что самолет будет летать или не летать — от этого ничего не изменится», — заявил президент Белоруссии. Как передает «Интерфакс», ситуацию с коронавирусом он назвал «более-менее нормальной» и сказал, что эпидемиологическая ситуация в России и в Белоруссии «примерно одинаковая».

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко призвал Москву восстановить полноценное авиасообщение и открыть новые направления для «Белавиа», в частности, Сочи и Краснодар. Рейсы между странами были прерваны из-за пандемии коронавируса, сообщение начали восстанавливать с сентября 2020 года. 

Ранее «Белавиа» потеряла возможность летать в Евросоюз. После принудительной посадки в аэропорту Минска самолета Ryanair и задержания Романа Протасевича и Софии Сапеги лидеры европейских стран призвали перевозчиков облетать территорию Белоруссии, некоторые страны полностью прекратили авиасообщение с Минском, а национального перевозчика республики перестали пускать в ЕС.

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