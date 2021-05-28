Украина закрывает небо для белорусских авиакомпаний

Правительство Украины приняло решение о запрете использования воздушного пространства страны для белорусских самолетов с 29 мая. Как говорится на сайте кабмина, это делается «в связи с ситуацией, сложившейся 23 мая во время выполнения авиакомпанией Ryanair рейса Афины - Вильнюс и в целях обеспечения безопасности полетов и пассажиров».

Теперь белорусские самолеты не только не смогут садиться в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией страны транзитом. Это значит, что часть международных рейсов компания «Белавиа» сможет осуществлять только через территорию России, а еще часть — вообще не сможет, отмечает «Би-би-си».