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Во Франции могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса

28.05.2021

Вакцинация от COVID-19 во Франции может стать обязательной, допустил президент странны Эммануэль Макрон. Ранее с подобной идеей выступила Национальная медицинская академия Франции, сообщает BFMTV. 

Эксперты предлагали вакцинировать в обязательном порядке представителей определенных профессий, работающих с людьми и подверженных повышенному риску, а затем и всего населения. Макрон в ходе рабочей поездки в Руанду также не исключил ввода обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан. 

BFMTV отмечает, что в ноябре прошлого года французский президент заявлял, что не будет делать вакцинацию от коронавируса обязательной. В стране сейчас применяют препараты Pfizer и BioNtech, Moderna, AstraZeneca и Janssen. Ранее Макрон отмечал, что применение российский вакцины «Спутник V» не решит проблему с ускорением темпов прививочной кампании в ЕС.

Несколько дней назад сообщалось, что власти Якутии первыми в России решили сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для всех. На следующий день они это опровергли. 26 мая Владимир Путин заявил, что делать прививки от COVID-19 обязательными нельзя.

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