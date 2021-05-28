Во Франции могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса

Эксперты предлагали вакцинировать в обязательном порядке представителей определенных профессий, работающих с людьми и подверженных повышенному риску, а затем и всего населения. Макрон в ходе рабочей поездки в Руанду также не исключил ввода обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан.
BFMTV отмечает, что в ноябре прошлого года французский президент заявлял, что не будет делать вакцинацию от коронавируса обязательной. В стране сейчас применяют препараты Pfizer и BioNtech, Moderna, AstraZeneca и Janssen. Ранее Макрон отмечал, что применение российский вакцины «Спутник V» не решит проблему с ускорением темпов прививочной кампании в ЕС.
Несколько дней назад сообщалось, что власти Якутии первыми в России решили сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для всех. На следующий день они это опровергли. 26 мая Владимир Путин заявил, что делать прививки от COVID-19 обязательными нельзя.