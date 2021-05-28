ФБР расследует экстренную посадку самолета Ryanair в Минске

Федеральное бюро расследований США, а также Польша начали собственные расследования инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Белоруссии. Об этом заявил глава литовской криминальной полиции, передает Reuters.

«Помимо Польши, которая начала собственное досудебное расследование, мы подтвердили информацию от наших коллег в США о том, что Федеральное бюро расследований начало собственное расследование», — сказал Роландас Кишкис на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что Международная организация гражданской авиации (ICAO) взялась за расследование происшествия. Она должна установить, были ли нарушены какие-либо нормы международного права, и подготовить промежуточный отчет к 25 июня.