ICAO 25 июня предоставит первые итоги расследования принудительной посадки самолета Ryanair в Минске

Международная организация гражданской авиации (ICAO) взялась за расследование инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом сообщил министр транспорта Ирландии Имон Райан. Расследование установит, были ли нарушены какие-либо нормы международного права. ICAO должна подготовить промежуточный отчет к 25 июня.

Райан приветствовал решение провести «прозрачное и независимое расследование инцидента в Белоруссии». Он осудил «насильственную посадку лайнера Ryanair белорусскими властями» и призвал к «безоговорочному освобождению Романа Протасевича и Софии Сапеги». «Эти неприемлемые действия были нападением на европейскую авиационную безопасность и поставили под угрозу жизнь пассажиров и членов экипажа, когда они путешествовали между двумя столицами ЕС», — подчеркнул он.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, поступивших из белорусского аэропорта. После приземления местные силовики задержали находившегося на борту журналиста Романа Протасевича и его подругу Софью Сапегу. ЕС в ответ закрыл небо для белорусских авиакомпаний и ICAO провести расследование.