Евросоюз отказывается признать итоги президентских выборов в Сирии

Евросоюз не будет признавать победу Башара Асада на прошедших в Сирии выборах. Они «не являются ни свободными, ни честными», заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, передает DW. По словам Борреля, выборы не привнесут ничего в урегулирование конфликта в Сирии и не приведут к нормализации отношений между мировым сообществом и сирийским режимом.

Выборы раскритиковали также министры иностранных дел ФРГ, Франции, Италии, Великобритании и США. «Мы осуждаем решение режима Асада провести выборы за рамками, установленными резолюцией 2254 Совбеза ООН, и присоединяемся к голосам сирийцев, включая голоса представителей гражданского общества и сирийской оппозиции, которые назвали это голосование незаконным», — говорится в их заявлении.

По официальным данным, Асад набрал 95,1% голосов избирателей. Выборы состоялись в среду.