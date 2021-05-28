Гендиректор Ryanair назвал перехват своего самолета над Белоруссией «преднамеренным угоном»

Авиакомпания Ryanair осудила принудительную посадку своего самолета в Минске — ее гендиректор в письме главе департамента авиации Белоруссии назвал произошедшее «преднамеренным угоном». Как пишет The Wall Street Journal, свое письмо Майкл О'Лири направил на этой неделе.

В нем он призвал белорусские власти назвать пассажиров, которые сошли в Минске, так как подозревает, что это сотрудники правительственных спецслужб. Кроме того, О'Лири назвал ложными заявления Минска об инциденте, передает TUT.BY. По его словам, Белоруссия не пыталась связаться с центральным офисом Ryanair — более того, по утверждению О'Лири, отказалась сделать это; сотрудники минского аэропорта мешали самолету вернуться в небо; багаж пассажиров проверили собаки, но стандартная процедура рентген-облучения багажа не была проведена перед тем, как его снова погрузили в самолет. Также сотрудники аэропорта сначала отказались заправлять лайнер, а затем не хотели принимать оплату по кредитной карте.

Глава Ryanair призвал освободить задержанного белорусскими властями журналиста Романа Протасевича.