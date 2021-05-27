G7 осудила перехват самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича

В документе называются «беспрецедентными действиями» принуждение к посадке пассажирского самолета Ryanair и подъем в воздух белорусского истребителя. По сообщению глав МИД стран «Большой семерки», это создало угрозу безопасности пассажиров и экипажа.
Авторы заявления призвали Международную организацию гражданской авиации незамедлительно ответить «на вызов ее правилам и стандартам». Также они пообещали активизировать усилия, «в том числе при необходимости через санкции», чтобы добиться ответственности властей Белоруссии за произошедшее.
Главы МИД стран G7 также призвали немедленно освободить Протасевича и других журналистов и политзаключенных в республике. В заявлении говорится, что произошедшее представляет собой «серьезное наступление на свободу прессы».
Ранее «Би-би-си» со ссылкой на собственный источник сообщило, что Протасевич и Сапега в Белоруссии проходят подозреваемыми по уголовным делам об организации протестов и разжигании вражды.