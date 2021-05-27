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G7 осудила перехват самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича

27.05.2021

Главы МИД стран G7 совместно осудили действия властей Белоруссии, предпринятые для задержания экс-главреда NEXTA Романа Протасевича и россиянки Софьи Сапеги. Об этом говорится в заявлении стран-членов объединения, передает Reuters.

В документе называются «беспрецедентными действиями» принуждение к посадке пассажирского самолета Ryanair и подъем в воздух белорусского истребителя. По сообщению глав МИД стран «Большой семерки», это создало угрозу безопасности пассажиров и экипажа. 

Авторы заявления призвали Международную организацию гражданской авиации незамедлительно ответить «на вызов ее правилам и стандартам». Также они пообещали активизировать усилия, «в том числе при необходимости через санкции», чтобы добиться ответственности властей Белоруссии за произошедшее. 

Главы МИД стран G7 также призвали немедленно освободить Протасевича и других журналистов и политзаключенных в республике. В заявлении говорится, что произошедшее представляет собой «серьезное наступление на свободу прессы».

Ранее «Би-би-си» со ссылкой на собственный источник сообщило, что Протасевич и Сапега в Белоруссии проходят подозреваемыми по уголовным делам об организации протестов и разжигании вражды.

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