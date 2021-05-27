«Би-би-си»: на Софью Сапегу в Белоруссии завели три уголовных дела

Россиянка Софья Сапега, задержанная в аэропорту Минска вместе с Романом Протасевичем, стала фигуранткой сразу трех уголовных дел в Белоруссии. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Би-би-си».

Так, девушку подозревают в организации массовых беспорядков, разжигании вражды или розни, а также в организации «групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти». По первой статье ей грозит до 15 лет лишения свободы, по второй максимальное наказание составляет до 12 лет тюрьмы, по третьей — до трех лет заключения.

Собеседник издания рассказал, что бывший главред NEXTA Роман Протасевич фигурирует в этих же уголовных делах. В том из них, что касается организации протестов 2020 года, фигурантами числятся более 200 человек, некоторым уже вынесены приговоры.

Ранее мать Софьи Сапеги сообщала «Би-би-си», что ее дочь уехала из Белоруссии в Вильнюс в начале августа 2020 года и больше не возвращалась в республику.

Издание отмечает, что 25 мая россиянку допросили в СК Белоруссии, и изначально она отказалась давать показания, но это не внесли в протокол. В дальнейшем, говорит собеседник «Би-би-си», «следователь так искусно ее разговорил». Адвоката на допрос не допустили.

Софью Сапегу задержали 23 мая вместе с Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске. Спустя некоторое время в сети появился фрагмент видео ее допроса, на котором девушка говорит, что якобы была редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», публикующий личные данные силовиков. Адвоката девушки Александра Филановича до сих пор к ней не пустили.