Google, Twitter и TikTok получили новые штрафы в России

Московский суд выписал очередные штрафы интернет-платформам Google, Twitter и TikTok. Причиной стало неудаление запрещенного контента и другие нарушения.

Так, пишет «Интерфакс», Мировой суд Таганского района Москвы наказал Google на 3,5 млн рублей за недостаточную фильтрацию поисковой выдачи от контента, запрещенного в России. В общей сложности с начала года компания получила штрафы на 9,5 млн рублей. 1 июня суд рассмотрит еще пять протоколов, по ним компании грозит наказание на общую сумму до 24 млн. Конкретно по нарушению о недостаточной фильтрации контента в поисковой выдаче компанию также штрафовали в конце 2020 года на 3 млн рублей.

Социальную сеть TikTok суд признал виновной в неудалении призывов к участию в митингах. Штраф составил 1,5 млн рублей. Ранее за такое же нарушение компании выписали наказание в 2,6 млн, общая сумма штрафов в 2021 году для нее составила 4,1 млн рублей.

Этот же суд вынес приговор и социальной сети Twitter. На заседании рассмотрели шесть протоколов о неудалении призывов идти на акции протеста, администрация портала должна будет заплатить за это 19 млн рублей. Ранее в апреле Twitter оштрафовали по этой же статье на 8,9 млн, таким образом общая сумма наказания для нее в 2021 году составила 27,9 млн рублей.

Ранее в этом году мировой суд Москвы оштрафовал за неудаление запрещенной информации социальные сети «Одноклассники» (на 4 млн рублей), Facebook (26 млн) и мессенджер Telegram (на 5 млн рублей). Роскомнадзор составляет протоколы на интернет-платформы за подобные нарушения начиная с 11 февраля. В мае ведомство сообщило, что Google не удаляет 20-30% запрещенного в России контента и пригрозил начать замедление его сервисов. До этого РКН начал замедлять Twitter.