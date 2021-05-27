Минск лишается международных соревнований

Европейский союз велосипедистов отменил чемпионат Европы по велотреку в Белоруссии, сам Минск отменил матч с участием звезд европейского футбола, так как некоторые из них решили не принимать участие в состязании.

Правление Европейского союза велосипедистов (UEC) приняло решение отказаться от проведения чемпионата Европы по велотреку в Минске. Это связано с «текущей международной ситуацией», отмечается в пресс-релизе организации, передает Sport24. Соревнования должны были пройти с 23 по 27 июня. Ранее от участия в них отказались сборные Германии, Великобритании и Нидерландов.

Белорусская федерация футбола сообщила об отмене матча с участием местных и европейских звезд. Игра, приуроченная к 110-летию белорусского футбола, должна была состояться 5 июня, но несколько игроков из Европы отказались принять в ней участие, пишет DW. Среди отказавшихся, например, обладатель кубка Лиги чемпионов литовец Эдгарас Янкаускас и чех Томаш Росицки.

Ранее «из-за вопросов безопасности» Минск лишили права на проведение матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года.