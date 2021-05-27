Письмо с угрозой взрыва самолета Ryanair было отправлено после разворота лайнера

Электронное письмо о минировании самолета Ryanair отправили уже после разворота лайнера в сторону Минска, заявил швейцарский интернет-провайдер Proton. Об этом сообщает Reuters.

«Мы не увидели достоверных доказательств того, что утверждения Беларуси соответствуют действительности, - говорится в заявлении швейцарской компании. - Мы будем поддерживать европейские власти в их расследованиях после получения юридического запроса».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее утверждал, что письмо с угрозой взрыва лайнера, из-за которого борт пришлось экстренно посадить в Минске, пришло из Швейцарии. При этом оно поступило сразу в аэропорты нескольких стран.