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Задержание Софьи Сапеги станет одной из тем встречи Путина и Лукашенко

27.05.2021

Главы России и Белоруссии обсудят задержание россиянки Софьи Сапеги в Минске. Как пишет «КоммерсантЪ», Александр Лукашенко проинформирует Владимира Путина о ситуации с посадкой самолета Ryanair и последующими задержаниями на предстоящей встрече, которая пройдет в Сочи 28 мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Очевидно, как правило, происходит обмен мнениями о ситуации в разных региональных точках напряжения, конфликтах», — сказал он журналистам. Песков добавил, что в основном повестка встречи будет посвящена экономическим вопросам. 

23 мая в аэропорту Минска произошла экстренная посадка самолета Ryanair. На его борту были экс-главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега, после приземления их задержали. Девушку арестовали на два месяца, в сети публиковалась видеозапись, на которой она в СИЗО говорит, что работала редактором канала, публикующего данные белорусских силовиков.

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