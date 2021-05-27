Задержание Софьи Сапеги станет одной из тем встречи Путина и Лукашенко

«Очевидно, как правило, происходит обмен мнениями о ситуации в разных региональных точках напряжения, конфликтах», — сказал он журналистам. Песков добавил, что в основном повестка встречи будет посвящена экономическим вопросам.
23 мая в аэропорту Минска произошла экстренная посадка самолета Ryanair. На его борту были экс-главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега, после приземления их задержали. Девушку арестовали на два месяца, в сети публиковалась видеозапись, на которой она в СИЗО говорит, что работала редактором канала, публикующего данные белорусских силовиков.