Суд принял к рассмотрению иск Навального к Пескову

29 марта оппозиционный политик подал в суд на пресс-секретаря Владимира Путина после того, как тот заявил, что Навальный сотрудничает с ЦРУ. Это был повторный иск, первый политик направил в суд в ноябре 2020 года, но ему отказали.
В обращении говорится о публикации ТАСС от 1 октября 2020 года, в которой Песков говорит, что обвинения Навального в адрес Путина «инспирированы ЦРУ». Политик просит признать эти высказывания не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию, а также опубликовать официальное опровержение на сайте Администрации президента.
После выхода из комы осенью 2020 года Алексей Навальный заявил, что к его отравлению причастен Владимир Путин. Комментируя заявление, Песков назвал обвинение безосновательным и сказал, что с политиком работают западные спецслужбы и «не первый раз» дают ему инструкции.