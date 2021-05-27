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Суд принял к рассмотрению иск Навального к Пескову

27.05.2021

Пресненский районный суд Москвы принял к рассмотрению иск Алексея Навального к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. Слушание назначено на 15 июня.  Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба судов Москвы. 

29 марта оппозиционный политик подал в суд на пресс-секретаря Владимира Путина после того, как тот заявил, что Навальный сотрудничает с ЦРУ. Это был повторный иск, первый политик направил в суд в ноябре 2020 года, но ему отказали. 

В обращении говорится о публикации ТАСС от 1 октября 2020 года, в которой Песков говорит, что обвинения Навального в адрес Путина «инспирированы ЦРУ». Политик просит признать эти высказывания не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию, а также опубликовать официальное опровержение на сайте Администрации президента. 

После выхода из комы осенью 2020 года Алексей Навальный заявил, что к его отравлению причастен Владимир Путин. Комментируя заявление, Песков назвал обвинение безосновательным и сказал, что с политиком работают западные спецслужбы и «не первый раз» дают ему инструкции.

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