Гонконг меняет избирательное законодательство

Парламент Гонконга проголосовал за изменение законодательства о выборах в автономии. Как пишет Associated Press, законодательный совет принял поправки, которые резко снижают возможности голосовать для населения и увеличивают число прокитайских членов в совете.

Так, теперь число мест в законодательном собрании Гонконга увеличивается до 90, 40 из них займут в основном те, кого выберет пропекинский избирательный комитет. Если раньше население Гонконга могло проголосовать за 35 членов совета, то теперь список сокращается до 20 человек. Также поправки наделяют департамент национальной безопасности Гонконга правом проверять биографию всех возможных кандидатов на госдолжности.

AP отмечает, что поправки не встретили серьезного сопротивления в совете, так как большая часть законодателей поддерживает Пекин. В 2020 году демократически настроенные члены совета ушли в отставку в знак протеста против отставки их коллег, недостаточно лояльных властям Китая. Собеседники агентства отмечают, что после массового ухода демократов в текущем году большинство законов принимаются гораздо быстрее, чем раньше, когда они выступали против проектов и задерживали их рассмотрение.

В конце марта поправки к Конституции Гонконга, которые сокращают количество мест в законодательном совете, избираемых прямым голосованием, одобрило Всекитайское собрание народных представителей. Члены демократической партии автономии тогда назвали этот день «очень печальным для автономии». Таким образом, Пекин получает больше контроля над составом законодательного совета Гонконга и его решениями.

Власти материкового Китая пытаются обуздать протестное движение в автономии: в 2020 году Пекин ввел закон о защите национальной безопасности, который предусматривает наказание за действия, направленные на отделение Гонконга от Китая, или свержение строя. Ранее, в 2019 году, в автономии прошли массовые протесты. После попыток принять закон об экстрадиции нарушителей в Китай на улицы вышли более 1 млн человек. В середине апреля 2021 года суд вынес приговор в 14 лет тюремного срока владельцу гонконгского издания Apple Daily и компании Next Digital Джимми Лаю за причастность к двум акциям протеста. 11 лет тюрьмы с отсрочкой получил основатель Демократической партии Мартин Ли, семерых бывших оппозиционных депутатов приговорили к срокам от восьми до 18 месяцев заключения.