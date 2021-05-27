Суд отменил оправдательный приговор врачам Элине Сушкевич и Елене Белой

Как пишет ТАСС, апелляцию на приговор подавал Следственный комитет. Материалы направлены на новое рассмотрение, «Интерфакс» пишет, что оно пройдет с участием нового состава присяжных заседателей.
Дело Сушкевич и Беляевой в конце 2020 года рассматривал суд присяжных, и большинством голосов они сочли недоказанным факт, что врачи ввели ребенку препарат, который привел к его смерти. 16 декабря женщин оправдали. СК тогда заявил, что «эмоциональные оценки стали преобладающими над юридически установленными фактами и выводами экспертов». Представитель СК Светлана Петренко говорила, что в ведомстве считают вину врачей доказанной. По ее словам, установлено, что непосредственно перед смертью младенца ему ввели сульфат магния, а в историю родов внесли ложные сведения о том, что он родился уже мертвым.
6 ноября 2018 года в калининградском роддоме №4 скончался новорожденный. Сообщалось, что он появился на свет на шестом месяце беременности весом около 700 граммов. После этого главврача Елену Белую обвинили в превышении должностных полномочий и отправили в СИЗО. После того, как за врача вступилось медицинское сообщество и губернатор региона, ее перевели под домашний арест. В июне 2019 года было возбуждено еще одно дело, об убийстве малолетнего, и под домашний арест была отправлена реаниматолог Элина Сушкевич. Следствие сочло, что, узнав о тяжелом состоянии новорожденного, главврач приняла решение убить его и сфальсифицировать данные в медкарте, чтобы не ухудшать показатели статистики роддома и сэкономить ресурсы. По мнению следователей, Елена Белая дала указание не вводить ребенку дорогой препарат и написать в документах, что он родился мертвым. Сушкевич, утверждает следствие, прибыла в роддом в составе реанимационной бригады, чтобы перевезти младенца в перинатальный центр, но Белая вступила с ней в сговор, и Сушкевич якобы ввела ребенку сульфат магния, после чего он умер.
В поддержку калининградских врачей выступило профессиональное сообщество, медийные личности и родители детей, которых они ранее спасли. Неонатологи в своем заявлении обращали внимание на то, что младенец родился в тяжелом состоянии, с экстремально низкой массой тела, и могу умереть в любой момент. Сообщалось также, что Белая могла пострадать из-за конкуренции за ее должность.