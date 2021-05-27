Минск может потерять статус площадки переговоров по Донбассу

«Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Белоруссии Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения — минскую площадку», — сказал Кравчук в эфире телеканала «Украина 24», добавив, что планируется искать другую площадку для переговоров.
Киев планирует обратиться ко всем сторонам по этому вопросу, в первую очередь заявление будет направлено в ОБСЕ. Ранее в августе 2020 года после начала акций протеста в Белоруссии Леонид Кравчук также высказывался за смену площадки. Сейчас переговоры по Донбассу проходят в режиме видеоконференции из-за пандемии коронавируса.
В начале мая Леонид Кравчук заявил, что Украина должна будет выйти из минского формата переговоров, если это окажется попыткой «как-то отойти от главного вопроса о мире на Донбассе» и «скрыть свои истинные намерения», а также предложил расширить состав участников процесса и перенести обсуждение в Европу. За изменение минских соглашений высказывался и президент Украины Владимир Зеленский.