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Минск может потерять статус площадки переговоров по Донбассу

27.05.2021

Минск больше не может быть площадкой переговоров по Донбассу, заявил глава делегации Украины в контактной группе Леонид Кравчук. Одной из причин он назвал причиной приостановку полетов между Белоруссией и Украиной. По словам Кравчука, теперь переговорщики не смогут попасть в Минск, так как туда не выполняются рейсы. 

«Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Белоруссии Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения — минскую площадку», — сказал Кравчук в эфире телеканала «Украина 24», добавив, что планируется искать другую площадку для переговоров. 

Киев планирует обратиться ко всем сторонам по этому вопросу, в первую очередь заявление будет направлено в ОБСЕ. Ранее в августе 2020 года после начала акций протеста в Белоруссии Леонид Кравчук также высказывался за смену площадки. Сейчас переговоры по Донбассу проходят в режиме видеоконференции из-за пандемии коронавируса. 

В начале мая Леонид Кравчук заявил, что Украина должна будет выйти из минского формата переговоров, если это окажется попыткой «как-то отойти от главного вопроса о мире на Донбассе» и «скрыть свои истинные намерения», а также предложил расширить состав участников процесса и перенести обсуждение в Европу. За изменение минских соглашений высказывался и президент Украины Владимир Зеленский.

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