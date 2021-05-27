«Белавиа» объявила об отмене рейсов в 12 зарубежных городов

После запрета европейских стран на использование их воздушного пространства белорусская компания «Белавиа» отменила полеты по ряду направлений. С 27 мая по 30 октября не будет рейсов в следующие города:

Варшава;

Милан;

Амстердам;

Рим;

Франкфурт;

Берлин;

Мюнхен;

Ганновер;

Вена;

Брюссель;

Барселона;

Калининград.

23 мая самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был вынужден сесть в Минске, после чего белорусские силовики задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу. После этого власти ряда стран выступили за бойкот воздушного пространства Белоруссии и запретили ее авиакомпаниям использовать свои аэропорты.