«Белавиа» объявила об отмене рейсов в 12 зарубежных городов

После запрета европейских стран на использование их воздушного пространства белорусская компания «Белавиа» отменила полеты по ряду направлений. С 27 мая по 30 октября не будет рейсов в следующие города:
- Варшава;
- Милан;
- Амстердам;
- Рим;
- Франкфурт;
- Берлин;
- Мюнхен;
- Ганновер;
- Вена;
- Брюссель;
- Барселона;
- Калининград.
23 мая самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был вынужден сесть в Минске, после чего белорусские силовики задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу. После этого власти ряда стран выступили за бойкот воздушного пространства Белоруссии и запретили ее авиакомпаниям использовать свои аэропорты.