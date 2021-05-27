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«Белавиа» объявила об отмене рейсов в 12 зарубежных городов

27.05.2021

После запрета европейских стран на использование их воздушного пространства белорусская компания «Белавиа» отменила полеты по ряду направлений. С 27 мая по 30 октября не будет рейсов в следующие города:

  • Варшава;
  • Милан;
  • Амстердам;
  • Рим;
  • Франкфурт;
  • Берлин;
  • Мюнхен;
  • Ганновер;
  • Вена;
  • Брюссель;
  • Барселона;
  • Калининград.

23 мая самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был вынужден сесть в Минске, после чего белорусские силовики задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу. После этого власти ряда стран выступили за бойкот воздушного пространства Белоруссии и запретили ее авиакомпаниям использовать свои аэропорты.

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