Пашинян признал минирование приграничной с Азербайджаном территории

Армянские военные действительно минировали приграничную с Азербайджаном территорию, но целей диверсии у них не было, заявил премьер Армении Никол Пашинян. Сегодня служащих инженерных войск взяли в плен военные Азербайджана.

«Наши военнослужащие проводили работы по обустройству границы с Азербайджаном, проводили работы по минированию с установлением предупредительных знаков, цели диверсии не было. Инцидент произошел на нашей территории», — цитирует «Интерфакс» заявление Пашиняна на заседании правительства.

В МИД Армении расценили действия Азербайджана как угрозу региональной стабильности.

Ранее в Баку сообщили, что диверсионная группа военных Армении пыталась перейти границу и заминировать пути снабжения, ведущие к позициям азербайджанской армии. Шесть человек были взяты в плен. Попытка прорваться была совершена ночью в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района армяно-азербайджанской государственной границы, утверждают в Минобороны Азербайджана. В военном ведомстве Армении заявили, что их инженеры проводили работали «в приграничной зоне Гегаркуникской области республики».

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха обострился осенью 2020 года, военные действия возобновились 27 сентября. Стороны трижды объявляли о перемирии, но соглашения оказывались сорваны, в чем Баку и Ереван обвиняли друг друга. 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали совместное заявление о прекращении войны.