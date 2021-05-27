Суд отменил обвинительный приговор известному читинскому блогеру

11 февраля районный суд в Чите приговорил блогера к 2 годам 3 месяцам условного срока по делу о призывах к массовым беспорядкам и к осуществлению экстремистской деятельности. Поводом стал стрим на YouTube, в нем Алексей Закружный возмутился действиями властей, которые перед Родительским днем из-за коронавируса закрыли проходы на кладбища. Следствие нашло в высказываниях угрозы представителям власти. Блогер в своем стриме предлагал «снести этот кордон» и «устроить революцию без крови».
Помимо условного срока, Лехе Кочегару на три года запретили администрировать сайты и конфисковали у него технику. Обвинение запрашивало 2 года и 3 месяца реального лишения свободы.