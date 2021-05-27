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Суд отменил обвинительный приговор известному читинскому блогеру

27.05.2021

Забайкальский краевой суд отменил обвинительный приговор читинскому блогеру Алексею Закружному (Лехе Кочегару). Ранее ему дали условный срок за стрим на YouTube. Об этом сообщил Telegram-канал «Сетевые свободы» со ссылкой на адвоката блогера Марину Шейкину.  Уголовное дело Закружного возвращено прокурору. 

11 февраля районный суд в Чите приговорил блогера к 2 годам 3 месяцам условного срока по делу о призывах к массовым беспорядкам и к осуществлению экстремистской деятельности. Поводом стал стрим на YouTube, в нем Алексей Закружный возмутился действиями властей, которые перед Родительским днем из-за коронавируса закрыли проходы на кладбища. Следствие нашло в высказываниях угрозы представителям власти. Блогер в своем стриме предлагал «снести этот кордон» и «устроить революцию без крови».

Помимо условного срока, Лехе Кочегару на три года запретили администрировать сайты и конфисковали у него технику. Обвинение запрашивало 2 года и 3 месяца реального лишения свободы.

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