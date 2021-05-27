В Баку сообщили о задержании диверсантов из Армении

Минобороны Азербайджана сообщило, что диверсионная группа военных Армении пыталась перейти границу и заминировать пути снабжения, ведущие к позициям Азербайджанской армии.

«27 мая около 03.00 разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении предприняла попытку прорваться на нашу территорию в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района армяно-азербайджанской государственной границы. В результате неотложных оперативных мер 6 военнослужащих противника, пытавшихся заминировать пути снабжения, ведущие к позициям Азербайджанской Армии на границе, были окружены, обезврежены и взяты в плен», — говорится в заявлении.

РБК напоминает, что Кельбаджарский район отошел Азербайджану по трехстороннему соглашению, заключенному в ноябре.

В Минобороны Армении подтвердили пленение шести военных, но утверждают, что те проводили инженерные работ «в приграничной зоне Гегаркуникской области Республики Армения».

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха обострился осенью 2020 года, военные действия возобновились 27 сентября. Стороны трижды объявляли о перемирии, но соглашения оказывались сорваны, в чем Баку и Ереван обвиняли друг друга. 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали совместное заявление о прекращении войны.