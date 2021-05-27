Страны Запада в Совбезе ООН осудили перехват Минском самолета Ryanair

Западные страны, входящие в состав Совета безопасности ООН, призвали Международную организацию гражданской авиации (ICAO) срочно расследовать перехват рейса Ryanair и задержание журналиста Романа Протасевича. Об этом говорится в совместном заявлении Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США. К ним также присоединились Германия и Бельгия, не входящие сейчас в число членов Совбеза, передает DW.

«Мы продолжим усиливать давление на официальный Минск, в том числе и с помощью ограничительных мер, чтобы власти этой страны понесли ответственность за случившееся. Мы осуждаем подобные действия, которые направлены на то, чтобы удушить свободу слова», — цитирует Euronews Свена Юргенсона, постпреда Эстонии при ООН.

С вечера понедельника небо Белоруссии закрыто для европейских авиаперевозчиков, в свою очередь, авиакомпании республики лишены возможности пользоваться аэродромами, расположенными на территории Евросоюза, напоминает телеканал.

На борту самолета, который был вынужден сесть в Минске, находились журналист, гражданин Белоруссии Роман Протасевич и его подруга, гражданка России Софья Сапега. Оба были задержаны и взяты под стражу.