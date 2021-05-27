СМИ: Белорусские диспетчеры уведомили пилотов Ryanair о минировании раньше, чем получили сообщение о бомбе

Диспетчеры минского аэропорта сообщили пилотам самолета компании Ryanair о минировании на 27 минут раньше, чем сами получили угрозы о бомбе, утверждает центр «Досье» со ссылкой на оригинал письма.

23 мая в 12:25 дня по белорусскому времени письмо с угрозой взрыва пришло на электронную почту администрации «Литовских аэропортов», пишут «Досье», The Daily Beast и Der Spiegel.

«Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы ЕС отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Дельфийского экономического форума возвращаются домой 23 мая рейсом FR4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом. Аллаху Акбар», — было сказано в сообщении.

В 12:30 самолет вошел в воздушное пространство Белоруссии, и в ту же минуту белорусская сторона проинформировала экипаж об угрозе. В 12:33 диспетчер сообщил пилоту, что письмо о бомбе было отправлено сразу в несколько аэропортов, хотя в реальности его получили только «Литовские аэропорты». В 12:47 самолет изменил курс и направился в сторону Минска. Но, как утверждает «Досье», копия письма с угрозой пришла на электронную почту Национального аэропорта Минска только в 12:57 — то есть почти через полчаса после передачи сообщения о возможном минировании борта.

Ранее ХАМАС официально опроверг причастность к отправке письма и заявил, что не прибегает к подобным методам. «Требование перестать поддерживать израильскую сторону вряд ли можно было выполнить меньше, чем за час — столько самолету оставалось лететь до Вильнюса. А в Газе в тот момент уже был объявлен режим прекращения огня. Реальность фигуры отправителя — Ахмеда Урланова — также вызывает вопросы. Однако несостыковка со временем, пожалуй, наиболее очевидная», — указывает на нестыковки в официальной версии Минска «Досье».

После сообщения о бомбе самолет был вынужден сесть в Минске, где были задержаны бывший главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, гражданка России, Софья Сапега. Их обвиняют в организации массовых беспорядков.