Прокуратура просит суд запретить страницу «Российской ЛГБТ-сети»* в Facebook

Прокуратура по заявлению депутата Госдумы требует заблокировать группу «Российской ЛГБТ-сети»* в Facebook. Иск рассмотрит Смольнинский суд Санкт-Петербурга, а инициатором стал депутат Госдумы Игорь Сапко. По его данным, в группе «размещена информация, причиняющая вред здоровью и развитию несовершеннолетних», сообщили в суде.

«В группе расположены материалы, посвященные поддержке ЛГБТ сообщества в РФ. Данная группа, создавая привлекательный образ гомосексуализма, ведет к вовлечению граждан, особенно подросткового образа, в деструктивный образ жизни. Находящиеся материалы на страницах могут негативно влиять на развитие детей, провоцируя нездоровый интерес к данной проблеме, прививая ЛГБТ ценности, вовлекая несовершеннолетних в ЛГБТ сообщества», — считают эксперты центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Центрального района Петербурга «Развитие».

«Российская ЛГБТ-сеть»* — межрегиональное общественное движение и правозащитная организация, работающая с правами ЛГБТ-людьми. Создана в 2006 году.

*«Российская ЛГБТ-сеть» — организация-оператор сети, благотворительный фонд социально-правовой помощи «Сфера», внесен в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.