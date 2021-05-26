Три немецкие организации признали нежелательными в России

В России внесли в список нежелательных три немецкие неправительственные организации. Решение вынесла Генпрокуратура.

Так, в список попали «Форум русскоязычных европейцев» (Forum Russischsprachiger Europaer e.V.), «Центр либеральной современности», (Zentrum fur die Liberale Moderne GmbH) и «Немецко-русский обмен», (Deutsch-Russischer Austausch e.V.).

В сообщении не приводятся подробности, в том числе о причинах такого решения.

В марте глава ведомства Игорь Краснов заявил, что в 2020 году в России признали нежелательными 12 иностранных неправительственных организаций. Это 40% от всех подобных решений, принятых за время существования такого списка. Всего в перечне значится 34 организации.

4 мая в Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за участие в нежелательных НПО без предварительного привлечения к административной ответственности. Предполагается, что уголовной ответственности можно будет избежать за прекращение сотрудничества с организацией и помощь следствию.